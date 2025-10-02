俳優の綱啓永（つなけいと＝26）が2日、都内で「MUSINSA TOKYO POP−UP STORE 2025」オープニングイベントに出席した。韓国を代表するファッションプラットフォームのMUSINSA（ムシンサ）が、その世界観を体験できるポップアップストアを3日から26日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOでオープンする。綱は白Tシャツに上下デニムを合わせた。店内を回り「入り口からすごいですね。色味から雰囲気から韓国らしい雰囲気があっ