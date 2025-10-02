モデルで女優の久間田琳加（24）が2日、都内で「MUSINSA TOKYO POP−UP STORE 2025」オープニングイベントに出席した。韓国を代表するファッションプラットフォームのMUSINSA（ムシンサ）が、その世界観を体験できるポップアップストアを3日から26日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOでオープンする。久間田は黒いベロアのドレスに黒のレザージャケット、レオパード柄のハイヒールを合わせた。店内を回り「お洋服がたくさ