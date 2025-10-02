男子ゴルフの「バンテリン東海クラシック」が10月2日、愛知県みよし市の三好カントリー倶楽部 西コースで開幕しました。大会初日、三好名物・魔の16番ホールで、石川遼選手のティーショットは、ホールインワンかと思われましたが、不運にもピンを直撃。それでもバーディーを奪い、笑顔でガッツポーズを見せました。大会のホストプロ・星野陸也選手は、14番ホールで長