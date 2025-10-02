良品計画がこの日の取引終了後、９月度の国内売上高を発表しており、直営既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比１．１％減と２０カ月ぶりに前年実績を下回った。 残暑が長引くなか、衣服・雑貨は端境期の衣服が好調に推移したことにより前年実績を上回ったものの、生活雑貨はファニチャーやファブリックなどが苦戦した。また、前年より土日祝日が１日少なかったことによる押し下げ影響が２ポイント程