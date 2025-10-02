コンヴァノがこの日の取引終了後、円建てステーブルコイン（ＪＰＹＣ）を活用したＲＷＡ（ＲｅａｌＷｏｒｌｄＡｓｓｅｔｓ：実物資産）の決済・流通支援事業を開始すると発表した。 ＲＷＡ事業を展開する企業との実務面での業務提携を進め、同社が掲げる「円建てステーブルコイン（ＪＰＹＣ）を活用した実物資産の決済・流通支援」の仕組みを既存の運用ノウハウやネットワークと結び付け、あわせて必