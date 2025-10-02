卓球の「チャイナスマッシュ2025」は2日、男子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング33位の宇田幸矢（協和キリン）は同5位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント3－1で勝利し、準々決勝進出を決めた。快進撃を続けるなか、昨夏のパリ五輪銀メダリストを破った宇田。大会公式サイトも賛辞を送り、本人も試合後に勝因を振り返った。 ■男子では松島とともに8強入り 宇