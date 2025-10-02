多様性を祝福するファッションショー『KANSAI-ALLYMO 2025』（関西アライモ）が、10月5日に大阪市内で開催される。【写真】過去の『KANSAI-ALLYMO』…列車内で開催『KANSAI-ALLYMO』は、LGBTQ当事者と、その支援者であるALLY（アライ）がファッションを通じて楽しく交流し、相互理解を深めることが目的で、2021年の初開催から今回で5回目を迎える。過去にはグランフロント大阪、大阪中之島美術館、さらには近鉄電車内など、