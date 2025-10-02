陸上自衛隊が2020年に調達し、今年7月まで使えない状態だった災害用ドローン（会計検査院提供）陸上自衛隊が2020年に米国製の災害用ドローン40機を調達したものの、今年7月までの約5年間、使用できない状態だったことが2日、会計検査院の調査で分かった。ドローンを飛ばす際に使用する周波数を誤って申請していたことなどが原因。ドローンは「UAV災害用1型」。検査院によると、被災地の状況を把握するために陸自が日本の納入業