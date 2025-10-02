東京都杉並区堀ノ内で９月３０日夜、住宅の擁壁が崩れて家屋が倒壊し、がれきが隣のマンションになだれ込んだ。区はこの擁壁について崩れる恐れがあるとして、所有者に補強工事を行うよう指導していたという。高井戸署幹部によると、３０日午後７時１５分頃、近隣住民から「一戸建てが崩れてきている」と１１０番があった。木造２階住宅下の擁壁部分が崩れ、全壊した住宅のがれきの一部が隣接するマンション敷地内にまで入り込