新刊書にサインをするハンター・トンプソンさん＝２００３年２月３日、ニューヨーク市/Dennis Van Tine/dpa/picture alliance/Photoshot/Sipa（ＣＮＮ）米コロラド州捜査局（ＣＢＩ）は２日までに、２０年以上前に自殺との判断が下された著名ジャーナリスト兼活動家、ハンター・トンプソンさんの死について、再調査を行う方針を明らかにした。トンプソンさんは２００５年２月２０日、コロラド州アスペン郊外のウッディクリークにあ