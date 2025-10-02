米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（フロリダ州ハリウッド）が１日（日本時間２日）に放送され、ＡＥＷ統一王者オカダ・カズチカ（３７）と、新日本プロレスのＧ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が、危険過ぎる初タッグを結成することになった。オカダと竹下はユニット「ドン・キャリス・ファミリー」のメンバーだが、かねて互いを敵視。一触即発の緊張関係を続けてい