お笑いコンビの令和ロマン・郄比良くるま（31）が、9月30日深夜に放送されたトークバラエティ『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（テレビ朝日系）に出演。お笑いタレントの永野（51）、テレビ朝日の三谷紬アナ（31）とともに、“世の中の妙にひっかかること”について意見を語り合った。番組では、視聴者から寄せられた“映画館の肘置きが隣の人と共有なことにひっかかる”という悩みについて、出演者たちが持論を展開。