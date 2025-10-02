7イニング制に短縮された国民スポーツ大会高校野球硬式で、決勝の山梨学院―高川学園の試合結果を示すスコアボード＝2日、大津市のマイネットスタジアム皇子山国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」の高校野球硬式が2日に終了した。従来の9イニング制から7イニング制に短縮された大会。日本高野連は国スポでの導入を踏まえて検証し、甲子園大会などでの実施可否を含めた対応策をまとめる方針だ。全7試合のうち、試合時間が2