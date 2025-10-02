純国産人型ロボットの試作機のイメージ（テムザック提供）純国産の人型ロボットの開発に取り組む村田製作所と早稲田大、ロボットメーカーのテムザック（京都市）などは2日、試作機を来年3月をめどに製作すると発表した。来年末にはパワー重視と、俊敏性の高さを追求した2モデルを完成させる計画。米国や中国で人型ロボットの開発が急速に進む中、スピード感を持って取り組む。試作機は、技術上の課題を把握するのが目的で、高