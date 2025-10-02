吉本興業は2日、11月1日開始予定のダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォームの詳細を発表した。サービス名は「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）で視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。配信開始日は予告通り11月1日の夜とした。申し込みは10月24日から、公式HPから可能となるという。コンテンツ内容は「ダウンタウン