奈良地裁安倍晋三元首相銃撃事件で殺人などの罪で起訴された山上徹也被告（45）の裁判員裁判に関し、奈良地裁は2日、来年1月21日午後1時半に判決を言い渡すことを明らかにした。公判は計19回で、全ての期日を指定した。初公判は今年10月28日午後2時に開かれる。被告は母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に多額の献金をし、自身は教団に恨みを募らせていたとされる。演説中の元首相が銃撃され、死亡する重大事件。公判廷