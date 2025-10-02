テニスの中国オープンで準決勝に進出した加藤未唯（右）ファニー・シュトラル組＝2日（ゲッティ＝共同）テニスの中国オープンは2日、北京で行われ、女子ダブルス準々決勝で加藤未唯（ザイマックス）ファニー・シュトラル（ハンガリー）組が、ティメア・バボシュ（ハンガリー）ルイザ・ステファニ（ブラジル）組を6―2、6―4で下し、準決勝に進んだ。（共同）