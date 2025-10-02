オープン戦の越谷戦で攻め込む千葉Jの渡辺（右）＝9月、ららアリーナ東京ベイ3日に10季目が開幕するバスケットボールのBリーグ1部（B1）は、日本代表の主力クラスのプレーに注目が集まる。一番の目玉は、米プロNBA傘下のGリーグから北海道入りした富永啓生。元NBA選手で、Bリーグ参戦2季目となる千葉Jの渡辺雄太も、不本意だった昨季からの巻き返しを狙う。24歳の富永は今季の目標に、代名詞の3点シュートの成功率「50％」を掲