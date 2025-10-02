卓球の「チャイナスマッシュ2025」は2日、男子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング24位の松島輝空（木下グループ）は同6位の梁靖崑（中国）と対戦。ゲームカウント3－2で勝利し、準々決勝進出を決めた。世界6位の実力者を相手にフルゲームの激闘を制した松島。現地メディアはサウスポーの勝利を驚きをもって伝えている。 ■第5ゲーム終盤も集中切らさず 松島は2回戦で世界ランキング17