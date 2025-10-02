天皇、皇后両陛下の長女愛子さま宮内庁は2日、天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが、新型コロナウイルスに感染されたと発表した。国民スポーツ大会の競技観戦のため、5〜6日の日程で滋賀県を訪問する予定だったが取りやめる。のどの痛みがあり、5日まで住まいの皇居・御所で療養する。両陛下に症状はないという。宮内庁によると、愛子さまは9月30日昼、38度台半ばの発熱とのどに痛みがあったため、10月1日に抗原検査を受け、陽性