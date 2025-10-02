消費者態度指数の推移内閣府が2日公表した9月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（2人以上世帯、季節調整値）は前月比0.4ポイント上昇の35.3となり、2カ月連続で改善した。トランプ米政権が日米合意に基づき日本から輸入する自動車関税を引き下げたことなどが影響したとみられる。基調判断は「持ち直しの動きがみられる」で据え置いた。指数を構成する項目のうち「暮らし向き」は0.5ポイン