日本サッカー協会(JFA)は2日、10月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー27人を発表した。MF三笘薫(ブライトン)が負傷のため招集を見送られ、FW斉藤光毅(QPR)が初招集となった。9月のメンバーからは7人が入れ替わり、負傷者が相次ぐCB陣ではDF谷口彰悟がアキレス腱断裂の長期離脱後初の復帰。6月シリーズメンバーのDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)、前回活動を負傷辞退したDF安藤智哉(福岡)が食い込んだ。アタ