私はアイ（28）。結婚して夫と2人暮らしです。私の父は男尊女卑のくそジジイ。母はそんな父の言いなりになる弱い人。そんな両親に育てられた、時代錯誤の長兄ハジメと次兄ケイゴ……。私は母のような生き方をしたくなかった。だからこそ久しぶりに実家を訪れて、私は驚いてしまったのです。古びた寿司屋は、母が店主をする小料理店に様変わりしていました。そこへ現れたのは、次兄ケイゴとその妻のマリカさん。私はお酒を飲みなが