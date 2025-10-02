ペダル付きの電動バイク「モペット」を無保険・無免許で運転した疑いで、ベトナム国籍の男性が10月2日、書類送検されました。男性はモペットに免許が必要なことを知らなかったということです。 道路交通法違反などの疑いで静岡地方検察庁に書類送致されたのは、静岡市駿河区に住むベトナム国籍の専門学生の男性（21）です。警察によりますと、男性は7月18日午後1時半頃、静岡市駿河区の県道でモペットを無保険・無免許で運転した