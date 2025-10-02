＜みちのくコカ･コーラボトリング × OMNIX GOLF プレゼンツ みちのくコカ･コーラレディース一日競技◇1日◇メイプルカントリークラブ（岩手県）◇6263ヤード・パー72＞今回のマイナビ ネクストヒロインツアー第10戦では、特別賞が多く用意された。ネクヒロ恒例の最多バーディ賞はもちろん、イーグル賞、ドラコン賞、ニアピン賞、ベストドレッサー賞が設定。ネクヒロ初のドラコン賞は星野瑠菜、ニアピン賞は園田結莉亜が獲得し、