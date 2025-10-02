プロテスト合格を目指す中西風香が自身のインスタグラムを更新。「素敵空間でした」と一言だけ記すと、奈良県生駒市にある寶山寺で秋分の日に行われる万燈会を訪問したことを投稿した。【写真】心に響く言葉が記された数々の燈明【本人のInstagramより】万燈会の日には最寄り駅から寺に続く長い石段の参道や寺の境内にたくさんの燈明が置かれ、周囲を幻想的に照らし出す。中西は自分の名前と同じ「風」と書かれた燈明を見つけると