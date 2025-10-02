米国男子ツアー（PGAツアー）は2日、大正製薬株式会社とのパートナーシップを発表し、同社の主力ブランド『リポビタン』をPGAツアーのオフィシャル・エナジー・ドリンクに認定した。〈写真〉タテからヨコに松山英樹のスイング変化大正製薬は2019年に日本で開催されたPGAツアー「ZOZOチャンピオンシップ」へ協賛して以来、継続的にゴルフ界をサポートしている。21年には松山英樹、今年8月には女子プロゴルファーの畑岡奈紗とスポ