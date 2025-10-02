＜日本女子オープン初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞先週の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」でツアー初優勝を挙げた菅楓華が、5アンダーの好発進。現在、首位とは2打差で、いい位置から2週連続優勝を目指していく。【写真】印象ガラリ菅楓華さんがドレスアップ10番からスタートすると、「特に後半はショットが良くて、お先のパットも打てた。ピンチもなく、いいプレーでした」