ニューストップ > 国内ニュース > 「喧嘩しようや」天神祭で催涙スプレーを男性の顔面に噴射、20歳男を… 催涙スプレー 大阪市 花火 国内の事件・事故 時事ニュース MBSニュース 「喧嘩しようや」天神祭で催涙スプレーを男性の顔面に噴射、20歳男を逮捕 2025年10月2日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪・天神祭で催涙スプレーを噴射したとされる20歳男が逮捕された 20代男性の顔面に噴射し、男性と近くにいた女性にけがをさせた疑い 男性は「喧嘩しようや」などと声をかけられ、断ったところ被害にあったそう 記事を読む