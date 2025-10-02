中日は２日、森博人投手ら６選手へ来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。森は育成として再契約する予定。森は２０年ドラフト２位で入団。２２年には３０試合に登板した実績があるが、２３年から１軍登板がなかった。他の５人は全員が育成選手で、石川翔投手、加藤竜馬選手、星野真生選手、菊田翔友投手、野中天翔投手