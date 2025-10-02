元関脇宝富士の桐山親方が２日、都内の両国国技館内で引退会見を行った。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）とともに出席。「やり切ったので悔いはない。できる限るやりたかったが、体の限界が来た」と、涙はなく、晴れやかな笑顔を見せた。初土俵から無休で１６年半。桐山親方は「毎日同じ事をコツコツやってきた。引退するまで休まない、と決めていた」と胸を張った。思い出の一番は同級生で大関時代の稀勢の里（現二所