讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれの『丸亀うどーなつ』の新味「まろん味」を7日から全国の丸亀製麺にて販売開始する。【写真】復刻！濃厚なチョコの味わい「丸亀うどーなつチョコ味」『丸亀うどーなつ』は、丸亀製麺ならではの新たな感動体験として、丸亀製麺のうどんの特長であるもちもちの食感を生かしたもっちもち食感のドーナツ。販売開始以降、累計販売数（2024年6月25日〜2025年9月15日の期間）が2000万食