一正蒲鉾は、イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』をモチーフにした『ちいかわかまぼこ』（税込432円）を1日より全国発売した。【写真】お弁当にも、うどんにも！料理がかわいくなる『ちいかわかまぼこ』『ちいかわ』はX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボ