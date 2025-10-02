新人王有力候補のロッテの西川史礁外野手（２２）が今季の目標を１２０安打に定めた。２日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで全体練習に参加。「１２０は目標にしてる１つでもあるんで、達成したい。打てるようにっていう風に思ってます」と語った。９月３０日の楽天戦（ＺＯＺＯ）でその時点の規定打席に到達。打撃成績表の６位に名前が載った。目標の１２０安打には４安打が必要。残り２試合で８打数４安打なら打率は・２８６とな