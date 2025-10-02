ＴＷＩＣＥのジョンヨンが（２８）、健康上の理由で４日（以下、現地時間）に行われるワールドツアーのフィリピン公演には参加しないと２日、公式ファンプラットフォームで発表された。告知文には「ジョンヨンが健康上の理由により、４日に行われるワールドツアー『ＴＨＩＳＩＳＦＯＲ』のブラカン公演には不参加となる」「長い間待っててくださったファンに、心から謝罪申し上げる」「アーティストの健康回復を最優先に考