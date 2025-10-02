◇滋賀国民スポーツ大会高校野球硬式の部決勝山梨学院3―1高川学園（2025年10月2日マイネットスタジアム皇子山）滋賀国民スポーツ大会（国スポ）高校野球硬式の部は2日に決勝が行われ、山梨学院（山梨）が3―1で高川学園（山口）を破り初優勝した。山梨県勢としても、国スポ優勝は初めてになる。山梨学院は1―1で迎えた3回1死二塁、2番打者のカウント2ボール2ストライクで先発右腕の竹下翔太（2年）から、今大会初