◇第78回秋季北海道高校野球大会組み合わせ抽選（2025年10月2日北海道札幌市内）12日に開幕する秋季北海道大会（大和ハウスプレミストドームの組み合わせ抽選が2日、札幌市内で行われた。北海道内10支部予選を勝ち抜いた20校が参加。大会連覇に挑む東海大札幌は、旭川東と対戦。夏春連続甲子園に挑む北海は、札幌大谷と激突する。決勝は20日に行われる。対戦カードは次の通り。▽12日（1回戦）帯広三条―士別翔雲（9時30分）