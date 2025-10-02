高川学園を破って初優勝し、喜ぶ山梨学院の選手たち＝マイネットスタジアム皇子山国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」第5日は2日、大津市マイネットスタジアム皇子山などで行われ、高校野球硬式の決勝は山梨学院が高川学園（山口）に3―1で勝ち、初優勝を果たした。山梨県勢としても初制覇。1―1の五回に梅村、萬場のソロ本塁打で勝ち越した。フェンシングの成年男子サーブル、成年女子エペの決勝はいずれも滋賀が初優勝