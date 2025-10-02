元宝塚歌劇団花組トップスターで俳優の柚香光（３３）が２日、大阪市内で行われたミュージカル「十二国記−月の影影の海−」（２６年１月１７日〜２０日・梅田芸術劇場メインホールほか）の取材会に出席した。原作は小野不由美によるファンタジー小説。９１年に刊行された「魔性の子」から始まり、翌年刊行された「月の影影の海」でシリーズ化され、以降３０年にわたり熱烈な支持を受けている。世代を超えて愛され続けて