ニュー・ウェイヴを代表するユニット、ソフト・セルのボーカルとして知られるマーク・アーモンド（Marc Almond）が約6年ぶりにビルボードライブへ登場する。1980年代半ばにソフト・セルを解散して以降も、シンセ・ポップを軸にしながら飽くなき創作を続けてきたアーモンド。スージー・スーやニック・ケイヴをはじめ、ジャンルを超えた名だたるアーティストとのコラボレーションも積極的に展開してきた。ポップでありながらアヴァン