「3位だと思っていたが面白くなってきた」──林芳正陣営が勢いづいて沸いているらしい。【もっと読む】小泉進次郎氏は逃げ切れるか？ 自民党総裁選で不正疑惑2連発、とってつけたような公務でマニラへ“高飛び”自民党総裁選は今月4日の投開票まで残り2日。依然、小泉進次郎農相（44）と高市早苗前経済安保相（64）による決選投票が堅いとみられてはいるが、最終盤に入り、林芳正官房長官（64）を加えた三つ巴と報じるメディア