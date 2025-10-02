【芸能界クロスロード】織田裕二「世界陸上」から"本当に卒業"宣言に視聴者と陸連は？ 去り際の美学とTBSの困惑TBSが中継した「世界陸上」。世界各国の選手の活躍と同時に、改めて見直されたのがスペシャルアンバサダーを務めた織田裕二の存在感だった。2年前のブダペスト大会でいったん退いたが、今回は復活。生放送の段取りなど織田には通用しない。お約束のハイテンショントークに衰えなし。「相変わらず熱いな」と笑う人も