中日は２日、森博人投手、育成の石川翔投手、加藤竜馬外野手、星野真生内野手、菊田翔友投手、野中天翔投手の計６選手に、来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。森は、日体大から２０年のドラフト２位で入団。２４年春のキャンプ中に右肘の違和感を訴えて、「右肘尺側側副靱帯（じんたい）損傷」と診断。今季は、春季キャンプを１軍でスタートさせるも、２月中旬に再び肘の違和感を訴えて、同３月にはトミー・ジョン手