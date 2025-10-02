巨人は２日、高橋礼投手と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。高橋礼はこの日、ジャイアンツ球場へ訪れ、練習を行っていた選手へあいさつ。ソフトバンク時代からの同僚である甲斐拓也捕手とは熱く握手を交わした。高橋礼は２３年１１月にソフトバンクからトレード加入。移籍１年目の昨季は開幕ローテに入ると４月７日・ＤｅＮＡ戦で１０８６日ぶりの白星を挙げるなど、１１試合に登板し２勝２敗、防御率３・６６だ