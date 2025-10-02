◆第７８回秋季全道高校野球大会室蘭地区予選▽Ａブロック代表決定戦苫小牧東４―３浦河（２日・苫小牧とましん）春夏通じて５度の甲子園出場を誇る古豪・苫小牧東が４―３で浦河を下し、準優勝した１９９７年以来２８年ぶりの全道大会出場を決めた。１３日の初戦で立命館慶祥と対戦する。ノーベル賞受賞者やオリンピアンを輩出してきた地元有数の進学校「ガタ高」が、令和初の全道切符を手にした。１点リードの９回２死満