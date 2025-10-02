※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ教育実習生と共にやって来た特別非常勤講師・岡田は、初日から自己評価の高さ全開。自己紹介はまるで自慢大会で、教師陣も困惑。さらに岡田は初回授業でも自慢を連発。制止に入った担当の先生を「私にお任せください！」と締め出し、授業後は「みんな聞き入っていた」と満足げ。しかし実際は1時間まるごと自慢話だったこ