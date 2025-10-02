◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）前週のツアー初優勝から２週連続Ｖを狙う２０歳の菅楓華（ニトリ）は６バーディー、１ボギーの５アンダー６７でホールアウトした。１つ伸ばして迎えた５番パー５の第３打を左に曲げてＯＢとしたが、５メートルのパットを沈めてボギーで終えた。「ボギーで抑えられて切り替えができた」と続