北海道留萌地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられると気象庁が2日午後2時47分に発表しました。札幌管区気象台天気相談所によりますと、2日午後1時45分頃と午後2時10分頃の2回、初山別村の初浦漁港から見た海上で竜巻が発生しているのが目撃されたとのことです。また、旭川気象台によりますと、当時、竜巻注意情報が出ていて、竜巻発生時はオホーツク海から延びる低気圧の谷が通過し、大気の状態は不安定だったということで