おそとはあぶないからでちゃだめ！！名前は「カワイイ」？ 天国へと向かう小さなハムスターの話／ひまちゃんと天国の面接（1）「うちの子もこうして楽しく過ごしてるのかな」SNSでコメント多数の、優しく心に響くエピソード。1匹のハムスター・ひまちゃんが飼い主ちゃんの元を旅立ち、虹の橋を渡ることに。天国に来てすぐにおこなわれたのは「天国面接」でした。問われるのは自分の名前や、大切だった飼い主との思い出。ひまちゃん