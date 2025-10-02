MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。9月29日（月）に放送された同番組では、スキンケア研究家の三上大進とKis-My-Ft2・千賀健永がゲストで登場した。恋愛トークになると千賀がMEGUMIにまつわる恋愛ネタを切り出し…。【映像】キスマイ千賀、MEGUMIの“モテ現場”に遭遇!?番組では、三上が8年間パートナーがいないという話から恋愛